Джакарта, 11 июля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен похвалил Индонезию за проведение встречи министров иностранных дел стран G20, сообщает Antara.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Энтони Блинкен заявил, что Индонезия всегда пыталась добиться конкретных результатов на различных встречах, в том числе на встрече министров иностранных дел G20.

«Индонезия в G20 ставит важные и неотложные вопросы для обсуждения. Мы вместе видели во время встречи, министр иностранных дел (Ретно Марсуди) вела дискуссию и пыталась добиться конкретных результатов», — заявил Энтони Блинкен на Бали, отвечая на вопросы журналистов.

«Соединенные Штаты высоко ценят усилия Индонезии», — добавил Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен считает, что различные встречи G20, включая саммит в ноябре 2022 года, могут дать конкретные результаты и принести пользу гражданам.

По словам госсекретаря США, странам-членам G20 необходимо предпринять шаги, которые окажут влияние на решение глобальных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, небылицы о якобы «изоляции» министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече глава МИД стран — участниц «Большой двадцатки» (G20), которая проходит в Индонезии, сочиняет государственный секретарь США Энтони Блинкен для того, чтобы оправдать собственный провал на этих переговорах.

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