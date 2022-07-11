Москва, 11 июля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён, сообщили 11 июля в Росавиации.

(сс) ThePixelman Самолет

В ведомстве рассказали, что принято решение продлить режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени.

Уточняется, что имеются в виду аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для перелётов пассажирам предложены альтернативные маршруты. Так, продолжают обслуживать пассажиров воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Также запущены дополнительные поезда.

Решение об ограничении полётов принимается с февраля 2022 года на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.