Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Valve выпустила ещё один патч к многопользовательской тактической экшн-игре Team Fortress 2, который исправляет проблемы, связанные с уязвимостями и стабильностью игрового процесса. Об этом 10 июля сообщает портал Eurogamer.

Team Fortress 2 Teamfortress.com

Разработчики, в частности, внесли в игру нововведение, которое позволяет владельцу сервера Team Fortress 2 ограничивать время, которое «игровой сервер может тратить на обработку пакетов для каждого клиента за тик». Valve пояснила в примечаниях к патчу, что клиенты, не соответствующие этому ограничению, будут заблокированы.

Авторы игры добавили в неё ещё ряд функций, касающихся сетевых соединений и статистики. Обновление также вносит некоторые улучшения в режимы игры «Арена» и «Манн против машин». С полным описанием патча можно ознакомиться на странице проекта в Steam.

Напомним, в июне 2022 года Valve впервые за много лет выпустила обновление для Team Fortress 2. Компания сделала это после того, как поклонники игры провели в Сети «мирную забастовку», пытаясь привлечь внимание разработчиков к накопившимся проблемам, из-за которых в Team Fortress 2 стало невозможно играть.

Читайте ранее в этом сюжете: Valve услышала фанатов и выпустила патч к игре Team Fortress 2