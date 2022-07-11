Владивосток, , 09:08 — REGNUM Пожарные Приморья помогут тушить леса на севере Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Огонь в лесу skeeze

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С просьбой оказать помощь в тушении лесных пожаров и направить специалистов приморской авиабазы к губернатору Олегу Кожемяко обратился глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

15 лесных пожарных из Приморья, а также 35 человек, которые ранее работали на Чукотке направлены в хабаровские леса.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 71 лесной пожар на общей площади 3424 га.