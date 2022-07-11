Новосибирск, 11 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 11 декабря изменится схема пригородного железнодорожного сообщения. Об этом на оперативном совещании сегодня, 11 июля, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

ИА REGNUM Электричка

Так, будет запущена прямая электричка из Новосибирска до Татарска, что сократит время пути до Чанов, Барабинска, Убинки, Каргата и Чулыма. А в перспективе расширит возможность проезда в Усть-Таркский, Кыштовский, Венгеровский, Северный, Куйбышевский и Здвинский районы.

Общая стоимость проезда из Усть-Тарки до Новосибирска уменьшится с 1,2 тысячи до 515 рублей, а время в дороге — примерно на 2,5 часа.