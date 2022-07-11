Москва, 11 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. С предложением к председателю правительства России Михаилу Мишустину о введении лимита в 50 литров на покупку дизельного топлива для зарубежных транспортных компаний обратилась Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». Об этом 11 июля сообщает издание «Известия» со ссылкой документ.

(сс) falco Фура

Уточняется, что такая мера предлагается в качестве ответной меры на действия Литвы и Евросоюза, нарушивших договоренности о транзите грузов в Калининградскую область.

При этом указывается, что средняя цена дизтоплива в России составляет порядка 54 рублей за литр, а на территории Европы в переводе на российскую валюту — более 130 рублей, в результате чего европейские перевозчики нагружают в свои баки по 1 тыс. и более литров.

Также отмечается, что глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин рассказал, что такого рода меры введены во многих странах, и, к примеру, в Иране дизтопливо сверх разрешённого лимита перевозчики грузов обязаны оплачивать в десятикратном размере.

«Литва и ЕС ввели санкции против России, исходя из которых российские грузоперевозчики не могут завозить на территорию Калининграда определенные товары. А это большой перечень значимой продукции. Сейчас их поставку в регион осуществляют с помощью морских перевозок, которые дороже наземных», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, комментируя затянувшееся принятие решения ЕС по Калининграду, что Еврокомиссия действует медленно, когда нужно разгребать собственные завалы.