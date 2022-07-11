Барнаул, 11 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Барнауле проводится проверка по факту травмирования ребёнка в веревочном парке на Змеиногорском тракте, сообщает прокуратура Алтайского края.

ako.ru Веревочный парк

Инцидент произошёл накануне, 10 июля. Множественные травмы получил 13-летний мальчик в результате обрыва трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Барнауле, по адресу Попова, 70-Д (возле «ТЦ Район») произошло ЧП: на открытой площадке пострадали двое детей, прыгавших на батуте, их буквально выкинуло с аттракциона на трамвайные рельсы.

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