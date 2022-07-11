Ижевск, , 09:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 583 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Подготовка к выходу в «красную зону» Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 591 случай заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса четыре несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и три человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы три человека, накануне в больницу попали четыре жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 779 человек, 36 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, семь человек — в тяжелом состоянии, из них три пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 15 жителей республики.