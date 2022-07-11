Кемерово, , 09:02 — REGNUM В Кемерове приказом генерального прокурора России назначен прокурор Заводского района. Им стал старший советник юстиции Владимир Шиманович, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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«До этого Владимир Шиманович с 2019 года занимал должность Кемеровского межрайонного природоохранного прокурора, — уточнили в ведомстве. — Общий стаж работы в органах прокуратуры более 17 лет».

Шиманович начинал службу с должности помощника прокурора Яйского района Кузбасса.