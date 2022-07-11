Грозный, 11 июля 2022, 09:00 — REGNUM В преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал малоимущим в Чечне и за пределами региона 44 тыс. овец, 500 коров и 200 верблюдов. Около 12,5 тыс. овец получили жители Саудовской Аравии. Об этом 10 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мечеть. Грозный. Чечня
Мечеть. Грозный. Чечня
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«Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провёл масштабную благотворительную акцию. В Священный День Арафа в рамках ежегодной акции роздано около 55 000 голов мелкого рогатого скота, из них 12 500 овец получили малоимущие Саудовской Аравии. Кроме того, в ЧР малоимущим роздано около 500 голов крупного рогатого скота и 200 верблюдов», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова помощь от благотворительного фонда получили семьи с инвалидами, семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, ветераны боевых действий.