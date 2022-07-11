Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. На Камчатке 11 июля со скалы в районе бухты Средней Лагерной упал мотоциклист, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

(сс) Pesotsky Скалы

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Добраться по суше до пострадавшего было невозможно. На помощь ему был направлен катер «Кальмар» со спасателями на борту, которые оказали мужчине первую помощь, транспортировали его на берег и передали медикам. В процессе проведения реанимационных мероприятий он скончался.

Спасатели призвали жителей и гостей Камчатки соблюдать максимальную осторожность в районе скал прибрежной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 8 июля с обрыва сорвался автомобиль с водителем. 31-летний мужчина погиб.