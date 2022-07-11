Владивосток, 11 июля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Приморье в рамках нацпроекта «Экология» начался фотоконкурс «Экоселфи — селфи с пользой», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

13.fsin.ru Уборка мусора

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По словам организаторов, главная цель фотоконкурса — формирование экологической культуры населения и привлечение к активной природоохранной деятельности.

«Фотографии должны отражать деятельность по охране окружающей среды, в которой принял участие конкурсант. Это может быть уборка мусора, благоустройство любой территории, высадка деревьев. Принимается до двух фотографий с одного мероприятия», — пояснили специалисты.

Жюри будет оценивать саму композицию, качество фото, оригинальность, экологическую значимость. Всего предлагается три номинации: «Экодело» — участие в любой природоохранной акции, «Экопривычки» — идеи экологического образа жизни и ресурсосбережения и «Экотворчество» — идеи по созданию изделий из старых ненужных вещей.

Заявки принимаются до 15 октября, а итоги Всероссийского этапа фотоконкурса станут известны в декабре. Победители получат дипломы и ценные призы.

«Идея экоселфи — уже стала доброй традицией по всей стране. Фотоконкурс будет проходить уже в четвертый раз и каждый год количество участников становится больше. Приморцы не остаются в стороне и активно участвуют, тем самым поддерживают экологическую культуру, приобщают к экологической деятельности детей. Активисты-экологи не оставляют без внимания территории, которые нуждаются в уборке, сохранении чистоты. Экоакции регулярно проводятся в крае», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области принимают заявки для участие в конкурсе «экоселфи», для чего необходимо в том числе фотографироваться с дикими животными.