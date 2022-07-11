Париж, , 08:56 — REGNUM Оппозиционные депутаты осудили сообщения о тайной сделке между транспортным гигантом Uber и президентом Франции Эммануэлем Макроном в его бытность министром, сообщает 11 июля агентство France-Presse.

Uber Sindsegmd.com.br

В расследовании Международного консорциума журналистов со ссылкой на документы, текстовые сообщения и свидетелей утверждается, что Uber заключил секретную сделку с Макроном, когда тот был министром экономики в период с 2014 по 2016 год. Содействие со стороны министерства должно было помочь Uber укрепить свои позиции во Франции.

Оппозиционные депутаты осудили тесное сотрудничество между Макроном и Uber в то время, когда компания пыталась обойти жесткое государственное регулирование.

Администрация президента сообщила AFP, что в то время Макрон, будучи министром экономики, «естественно», контактировал со «многими компаниями».

Однако парламентский лидер левой оппозиционной партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано, осудила, по ее словам, «разграбление страны» во время пребывания Макрона на посту министра при президенте Франсуа Олланде.

В соцсети она назвала Макрона «лоббистом американской транснациональной корпорации, стремящейся к окончательному дерегулированию трудового законодательства».

Лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель назвал результаты расследования «изобличающими свидетельствами активной роли тогдашнего министра Эммануэля Макрона в содействии развитию Uber во Франции» «против всех наших правил, всех наших социальных прав и против прав рабочих».

Депутат-коммунист Пьер Дарревиль призвал провести парламентское расследование по этому вопросу.

Председатель ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла написал в соцсети, что, как показали разоблачения, через карьеру Макрона «нитью» проходит «служение частным интересам, часто иностранным, в ущерб национальным интересам».

Расследование сделки с Uber основано на утечке десятков тысяч документов в британскую газету Guardian из анонимного источника.

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