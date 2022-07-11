Сеул, , 08:57 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 июля составил $15,8 млрд, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт

Экспорт полупроводников вырос на 10,4%, нефтепродуктов — на 96,7%, легковых автомобилей — на 6,1%.

Отмечается, что поставки в Китай упали на 8,9%, в ЕС — на 18,6%, в Японию — на 9,1%. Поставки в США, напротив, выросли на 6,2%, во Вьетнам — на 15,5%, в Сингапур — на 49,7%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени вырос на 14,1%, до $21,3 млрд. Дефицит торгового баланса составил $5,53 млрд.

Импорт нефти в страну увеличился на 95,4%, а угля — на 125,8%, полупроводников — на 31,6%, газа — на 11%.

Поставки из Китая выросли на 13,2%, из США — на 4,9%, из Саудовской Аравии — на 192,3%, однако из ЕС, напротив, упали на 36%, из России — на 20,8%.