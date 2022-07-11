Кемерово, , 08:55 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 июля, на лечении из-за коронавируса находятся 502 человека. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что по данным на 10 июля на лечении оставались 498 пациентов с коронавирусом.

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За прошедшие сутки было выявлено 34 новых носителя коронавируса. За это же время 29 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 643 случая заражения коронавирусом, 163 663 человека выздоровели, 2478 пациентов скончались.