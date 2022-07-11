Кемерово, 11 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 июля, на лечении из-за коронавируса находятся 502 человека. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отметим, что по данным на 10 июля на лечении оставались 498 пациентов с коронавирусом.

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За прошедшие сутки было выявлено 34 новых носителя коронавируса. За это же время 29 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 643 случая заражения коронавирусом, 163 663 человека выздоровели, 2478 пациентов скончались.