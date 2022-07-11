Иркутск, , 08:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 11 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8695 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 608 (+30 за сутки), хотя накануне был выявлено 55.

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Госпитализированы 251 (0 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 474 пациента (+41 за сутки).

Ещё 708 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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