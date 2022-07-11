Донецк, 11 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Петровский район Донецка обстрелян при помощи миномётов со стороны украинских войск. Об этом 11 июля сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации сторон (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 7:55 зафиксирован удар из Марьинки, где находятся украинские войска. По Петровскому району выпущено 20 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР запустили железнодорожное сообщение между Мариуполем и Волновахой.