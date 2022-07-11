Киев, 11 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Для того чтобы перепродавать полученное от стран Запада вооружение, разведка Украины сотрудничает с криминальными группировками и контрабандистами. Об этом 11 июля рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt.

USARAK Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

«Совершенно точно мы знаем, что украинская разведка работает и с криминальными группировками, с контрабандистами. Куда потом идут деньги от продажи оружия Европе — это мы уже сказать не можем, возможно, они как-то таким образом себе получают дополнительное финансирование, но хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти деньги просто кто-то откладывает себе на пенсию», — приводит его слова РИА Новости.

Также российской хакер уточнил, что имеется в виду не стрелковое оружие, а противотанковые системы, которые продаются в страны Запада, где пользуются спросом, так как с помощью гранатомёта разобраться с перемещающимся на бронированном лимузине конкурентом гораздо проще.

При этом он подтвердил, что имеются в виду американские противотанковые ракетные системы Javelin и британские NLAW.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала мирных жителей из-за планирующегося наступления ВСУ покинуть Херсонскую область и другие южные территории, освобождённые российской армией от киевских боевиков в ходе спецоперации.