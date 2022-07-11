Улан-Удэ, 11 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Бурятии 10 июля прошла торжественная встреча сводного отряда сил специального назначения территориального управления Росгвардии, вернувшихся с Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного округа войск Национальной гвардии.

Росгвардия. Восточный округ Росгвардейцы вернулись в Бурятию из зоны СВО

Бойцов с хлебом-солью и белой пищей встретили родные, друзья, ветераны, а также представители республиканских властей и командование ведомства.

«Командующий встречал нас в Чите и дал высокую оценку нашим действиям на территории Украины», — отметил начальник управления Росгвардии по Бурятии, полковник полиции Сергей Гатилов.

В зоне СВО росгвардейцы выполняли задачи по сопровождению колонн с мирными жителями, предотвращению нападений на гуманитарные грузы, разминировали объекты и дороги. Добавим, что сейчас в зоне СВО боевые задачи продолжают выполнять прибывшие им на смену сотрудники Росгвардии из Бурятии.