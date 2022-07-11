Вашингтон, 11 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Киберспортсмен Филип Досен (ImperialHal) не стал стрелять в соперника во время матча турнира с призовыми $2 млн, когда понял, что он столкнулся с проблемой подключения к Сети. Об этом 10 июля сообщал портал Eurogamer.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Прогеймер участвовал в чемпионате Apex Legends Global Series 2022. В определённый момент он начал следить за одиноким игроком и спустя несколько секунд сказал товарищам по команде не стрелять в него, когда понял, что противник испытывает проблемы с подключением. Позже он настоял на том, чтобы сокомандники не стреляли в этого игрока. «Это меньшее, что каждый игрок может сделать здесь с этими проблемами», — сказал ImperialHal после того, как поклонники похвалили его за поступок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Respawn Entartainment может разрабатывать однопользовательскую игру во вселенной Apex Legends. Инсайдеры сообщили, что проест находится на ранней стадии реализации.