Село Илек, Оренбургская область, 11 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В райцентре Илек Оренбургской области утонули два ребёнка. Водолазы ведут поиски тел, сообщили в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области Поиски утонувших детей

ЧП произошло на реке Урал 10 июля. Утонули девочки 2007 и 2010 года рождения.

Часть дна реки в местечке Столбики обследована. Поиск результата не дал. Сегодня, 11 июля, к водолазам на лодке присоединятся волонтеры из «ОренСпаса».

Добавим, с начала 2022 года на водных объектах Оренбуржья зарегистрировано 15 происшествий, в них погибли 17 человек, в том числе трое детей. Отмечено снижение числа ЧП и утонувших по сравнению с 2021 годом.