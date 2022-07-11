Ростов-на-Дону, 11 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:1.

ФК «Краснодар»

На 16-й минуте гол забил нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. На 32-й минуте форвард Джон Кордоба удвоил преимущество команды.

На 47-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко отыграл один гол.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Краснодар» занял четвёртое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Ростов» расположился на девятой строчке в таблице.

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