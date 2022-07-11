Кемерово, , 08:47 — REGNUM Специалисты кемеровского предприятия «Корпорация АСИ» приступили к изготовлению стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

В сборочном цехе начали изготавливать стелу «Город трудовой доблести» https://t.me/ilyaseredyuk

«В то время, как на Западе демонтируют памятники, которые посвящены подвигу советского народа, мы продолжаем увековечивать память о боевых и трудовых заслугах наших дедов и прадедов», — написал он в своём телеграм-канале.

Стела, которую делают из высокопрочной стали, будет весить более 26 тонн, а в длину превысит 27 метров. В сборочном цехе над ней работают 15 человек. Её установят в парке Победы им. Г. К. Жукова на обновлённой набережной ближе к Университетскому мосту, где идёт реконструкция.