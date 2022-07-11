Тюмень, 11 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Тюменской области в настоящее время трудоустроены 66 беженцев с территории республик Донбасса и Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастерская

В областной службе занятости отмечают, что при отсутствии вариантов подходящей работы или необходимых компетенций эвакуированным предлагается пройти профессиональное обучение с последующим трудоустройством.

Руководитель Тобольской фабрики художественных косторезных изделий Маргарита Нейковчен нашла среди беженцев ценную сотрудницу из Луганской Народной Республики. Девушка с художественным образованием стала помощником скульптора.

«Творческая натура, хорошо чувствует изделия. Очень хороший и ценный кадр», — отозвалась о новой сотруднице из ЛНР Маргарита Нейковчен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область с марта 2022 года по июнь самостоятельно прибыли более 600 беженцев из республик Донбасса и с Украины.