Президент Индонезии планирует посетить Японию в июле
Джакарта, 11 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Японию в конце июля 2022 года, сообщает Antara.
Запланированный визит обсуждался на двусторонней встрече между министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министром иностранных дел Японии в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 на Бали 8 июля.
«Министры иностранных дел двух стран также обсудили двустороннее сотрудничество в области инфраструктуры, развития человеческих ресурсов и наращивания потенциала береговой охраны», — говорится в заявлении МИД Индонезии.
Кроме того, обсуждались планы празднования 65-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Японией в 2023 году. Встреча министров иностранных дел Индонезии и Японии проходила за закрытыми дверями в течение 15 минут.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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