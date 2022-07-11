Джакарта, 11 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Японию в конце июля 2022 года, сообщает Antara.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Запланированный визит обсуждался на двусторонней встрече между министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министром иностранных дел Японии в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 на Бали 8 июля.

«Министры иностранных дел двух стран также обсудили двустороннее сотрудничество в области инфраструктуры, развития человеческих ресурсов и наращивания потенциала береговой охраны», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Кроме того, обсуждались планы празднования 65-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Японией в 2023 году. Встреча министров иностранных дел Индонезии и Японии проходила за закрытыми дверями в течение 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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