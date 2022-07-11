Ереван, 11 июля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 и силой толчков в эпицентре 6 баллов произошло 11 июля. Об этом сообщило МЧС Армении.

Smchealth.org Землетрясение

По информации ведомства, сейсмологическая сеть зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 на границе Армении и Грузии, в 14 километрах восточнее населённого пункта Бавра.

Сила толчков в эпицентре составила шесть баллов, в Ереване — два-три балла. Также природное явление ощущалось в Ширакской, Лорийской, Тавушской и Арагацотнской областях.