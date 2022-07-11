Шанхай, Китай, , 08:39 — REGNUM Кухонным ножом угрожал пункта ПЦР-тестирования на коронавирус в Шанхае 10-летний мальчик, которые попросили его с сигвея для того, чтобы не мешать очереди. Об этом 11 июля сообщает информационный портал «Ванъи».

Кухонный нож Markus Spiske

Уточняется, что инцидент произошёл 9 июля и после этого сообщение о нём распространилось в китайских соцсетях.

Также указывается, что мальчик в возрасте, предположительно, около десяти лет подъехал на сигвее к расположенному около его дома пункту ПЦР-тестирования и работающие там волонтёры попросили его слезть с сигвея, так как он мешает другим людям в очереди и так делать тест небезопасно.

При этом добавляется, что затем ребёнок разозлился и ушёл домой, а через какое-то время вернулся с кухонным ножом и стал им с криком угрожать волонтёрам, а после того, как взрослые забрали у него холодное оружие — продолжал кричать и стал кидаться на всех с кулаками.

Помимо того, отмечается, что, по словам очевидцев, мать ребёнка находилась рядом с ним с мобильным телефоном, однако не пыталась успокоить своего сына, а затем к нему подошёл, как предполагается, его отец, который вместе с другими родственниками увёл не перестающего ругаться мальчика.

В то же время добавляется, что пользователей соцсетей возмутило такое поведение ребёнка, устроившего опасную ситуацию на улице и не слушавшегося ни своих родителей, ни других взрослых. При этом подчёркивается, что никто в результате произошедшего не пострадал.

В то же время, отмечается, отделение местной полиции после инцидента провело беседу с родителями мальчика и поручило им усилить контроль за своим сыном.