Невьянск, Свердловская область, 11 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Невьянске Свердловской области 11 июля 83 многоквартирных дома и восемь социальных объектов остались без холодной воды. Причиной стала авария на водопроводе, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Водопровод

Специалисты проводят аварийные работы по устранению повреждений. Без холодной воды продолжают оставаться более 11 тысяч свердловчан.

По факту произошедшего проводится проверку. Прокуратура даст оценку действиям администрации Невьянского городского округа. По результатам проверочных мероприятий ведомство примет меры реагирования.