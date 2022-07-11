Элиста, , 08:38 — REGNUM В калмыцком городе Лагань продолжается реконструкция водопроводных сетей, что позволит восстановить стабильное водоснабжение. Работы предполагается завершить до конца 2022 года. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, проинспектировавший ход работ.

Ики-Бурульский водопровод в Элисте Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Работы идут полным ходом и должны быть завершены в этом году. Следующий этап — строительство станции водоподготовки. Документация уже готовится», — уточнил он.

Реконструкция коммуникаций ведётся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2021 года в Лаганском районе решили проблему дефицита питьевой воды. Ранее вода в муниципальном образовании численностью населения более 18 тыс. человек не соответствовала гигиеническим нормативам и была непригодна для употребления.