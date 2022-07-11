Элиста, 11 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В калмыцком городе Лагань продолжается реконструкция водопроводных сетей, что позволит восстановить стабильное водоснабжение. Работы предполагается завершить до конца 2022 года. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков, проинспектировавший ход работ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ики-Бурульский водопровод в Элисте

«Работы идут полным ходом и должны быть завершены в этом году. Следующий этап — строительство станции водоподготовки. Документация уже готовится», — уточнил он.

Реконструкция коммуникаций ведётся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2021 года в Лаганском районе решили проблему дефицита питьевой воды. Ранее вода в муниципальном образовании численностью населения более 18 тыс. человек не соответствовала гигиеническим нормативам и была непригодна для употребления.