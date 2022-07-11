Москва, 11 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Московские «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче перед стартом сезона 2022/23 Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

Marina Lystseva Стадион «РЖД Арена»

Команды провели на поле три тайма по 45 минут. К середине второго тайма «Локомотив» забил три гола, отличились защитник Лукас Фассон (17-я минута), полузащитник Антон Миранчук (57) и нападающий Вильсон Изидор (63).

«Динамо» смогло отыграться. Голы забили нападающие Вячеслав Грулёв (69), Фёдор Смолов (78) и Константин Тюкавин (111).