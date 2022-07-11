Экимчан, Амурская область, 11 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Временно не функционируют паромные переправы, созданные на месте разрушенного моста между посёлками Экимчан и Златоустовск в Селемджинском районе Амурской области. Причиной прекращения сообщения стало повышение уровня воды в реке Селемджа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в администрации района.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

Читайте также: В Амурской области военные организовали паромную переправу на реке Селемджа

Без паромов для переправы грузов и людей приходится использовать вертолёт. Дата возобновления паромных перевозок зависит от погоды и спада воды.

«В связи с подъемом уровня воды в реке Селемджа, паромные переправы в районе села Коболдо и поселка Экимчана, временно закрыты», — отметили в администрации муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, паромную переправу, которая свяжет с «большой землёй» жителей трёх сёл Амурской области, военнослужащие понтонного подразделения отдельной инженерной бригады Восточного военного округа (ВВО) организовали 8 июля. Мост Экимчан — Златоустовск был разрушен во время ледохода.