Вашингтон, 11 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Администрация Байдена обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, однако окончательное решение будет зависеть от того, добьется ли Эр-Рияд прогресса в прекращении войны в соседнем Йемене. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters 11 июня.

Islamreview.ru Войска Саудовской Аравии

Высокопоставленные саудовские чиновники в последние месяцы настаивали на том, чтобы США отказались от политики продажи Саудовской Аравии только оборонительных вооружений, заявили агентству три источника в преддверии визита президента США Джо Байдена в Саудовское королевство.

Внутренние обсуждения в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии и в ближайшее время окончательного решения не предвидится, сказали два источника, а американский чиновник заявил агентству, что пока с саудовцами не ведется переговоров по этому вопросу.

Однако в подготовке к поездке Байден дал понять, что стремится восстановить отношения с Саудовской Аравией, чтобы увеличить поставки нефти из Персидского залива и установить более тесные связи с арабскими странами в области противодействия Ирану.

Любой шаг по отмене ограничений на наступательные вооружения наверняка вызовет оппозицию в Конгрессе со стороны как демократов, так и республиканцев — ярых критиков Саудовской Аравии, говорят помощники конгрессменов.

Байден в феврале 2021 года объявил о том, что США не поддерживают действия Саудовской Аравии в Йемене и не будут продавать ей наступательное оружие, которое предыдущие американские администрации поставляли ей на протяжении десятилетий.

Позиция Байдена смягчился вследствие того, что США и другие западные страны были вынуждены обратиться к Саудовской Аравии, ведущему мировому экспортеру нефти, с призывом качать больше нефти, чтобы компенсировать потерю российских поставок.