Петропавловск-Камчатский, 11 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В двух северных сёлах Камчатки Оклан и Парень Пенжинского района появилась сотовая связь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Pixabay.com Вышка мобильной связи

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Ранее жители этих населённых пунктов обращались к губернатору Владимиру Солодову с просьбой решить проблемы отсутствия мобильной связи.

«Я рад объявить, что в ряде наших самых дальних населённых пунктов появилась сотовая связь — прежде всего это посёлок Оклан. Буквально сегодня связь появилась в посёлке Парень. Об этом мне сообщил глава Пенжинского района. Это важная работа, которую нужно продолжать», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в двух отдалённых населённых пунктах по нацпроекту «Цифровая экономика» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» построили оптоволоконные линии. Благодаря этому жители получили доступ к высокоскоростному интернету и другим цифровым услугам.