Симферополь, , 08:36 — REGNUM Освобождённые регионы юга Украины воссоединятся с Россией, это предрешено. Об этом 11 июля заявил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что режим в Киеве ведёт политику террора, блокад и информационных вбросов в отношении мирного населения освобождённых территорий.

«Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — приводят слова Крючкова РИА Новости.

По его словам, новые территории как и Крым станут полноправными субъектами страны и вместе войдут в состав большой семьи.

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