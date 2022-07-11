Новосибирск, 11 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Новосибирске за шесть месяцев 2022 года в жилых домах произошло 242 пожара, из них в многоквартирных — 153. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Пожар

«Погибли 28 человек, 66 — получили травмы», — уточнили в департаменте.

При этом по сравнению с 2021 годом за тот же период общее число пожаров увеличилось: в 2021 году — 1844, в 2022 году — 1963.

Отметим, что из-за возгорания сухой травы в текущем году уже произошло 485 пожаров (в 2021 году — 350).