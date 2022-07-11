Элиста, , 08:33 — REGNUM В Калмыкии вынесен приговор в отношении 61-летнего жителя Городовиковского района за нападение на сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился днём 2 мая 2022 года возле здания МО МВД России «Городовиковский». Следствием и судом установлено, что пьяный мужчина, не желая быть привлечённым к административной ответственности, в ответ на законные требования сотрудника полиции умышленно ударил его по лицу.

Суд назначил злоумышленнику штраф в размере 30 тыс. рублей.