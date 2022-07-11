Улуг-Хемский район, Тыва, 11 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Туве следователи организовали проверку по факту гибели 15-летнего подростка в водах реки Енисей. Трагедия произошла 9 июля в Улуг-Хемском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Прокуратура Тувы Енисей в Туве

По предварительным данным, погибший находился на реке со сверстниками без сопровождения взрослых. Во время купания мальчик утонул, его тело из воды вытащил случайный прохожий.

«В ходе осмотра места происшествия на теле несовершеннолетнего пострадавшего телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено», — отметили в управлении.

Причину смерти установят судмедэксперты. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.