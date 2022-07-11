Ростов-на-Дону, , 08:29 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому на проведение IX международного музыкального фестиваля Юрия Башмета из региональной казны будет перечислено 8 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Юрий Башмет Оргкомитет Фестиваля искусств Юрия Башмета

«Праздник, ставший для Ростовской области доброй традицией, — значимое мероприятие в культурной жизни региона. Зрители открывают для себя новые имена в мире большого искусства, а выдающиеся мастера — многоцветный образ донского края, его энергию и красоту», — отметил Голубев.

Фестиваль состоится в сентябре — к 85-летию Ростовской области. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» дадут концерты в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Азове.