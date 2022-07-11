Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 11 июля 2022, 08:28 — REGNUM В Тарко-Сале (ЯНАО) местного жителя будут судить за смертельное избиение человека. Причиной конфликта обвиняемого и погибшего стала громкая музыка, сообщает СУ скр по ЯНАО.
По данным следствия поздно вечером 13 мая 2022 года компания молодых людей распивала спиртное. Громкая музыка неслась из открытых окон и беспокоила соседей, и они неоднократно обращались к 21-летнему хозяину квартиры с просьбой соблюдать тишину в ночное время. Однако молодой человек игнорировал замечания. Затем пьяная компания вышла на улицу, где хозяин шумной квартиры внезапно побежал в сторону шедшей мимо дома группы других молодых людей. Один из прохожих воспринял его поведение как агрессивное, направленное в сторону соседей, просивших не шуметь, и 19-летний юноша нанёс потерпевшему множественные удары в область головы и туловища. Тот упал, ударившись затылком об асфальто-бетонное покрытие тротуара. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть 21-летнего мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.
Юношу обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Обвиняемому, вероятно, зачтётся явка с повинной и активная помощь в расследовании преступления. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Енисейского района Красноярского края осуждён за угрозу жизни и здоровью охотинспектора.
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