Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 11 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Тарко-Сале (ЯНАО) местного жителя будут судить за смертельное избиение человека. Причиной конфликта обвиняемого и погибшего стала громкая музыка, сообщает СУ скр по ЯНАО.

Pixabay.com Убийство

По данным следствия поздно вечером 13 мая 2022 года компания молодых людей распивала спиртное. Громкая музыка неслась из открытых окон и беспокоила соседей, и они неоднократно обращались к 21-летнему хозяину квартиры с просьбой соблюдать тишину в ночное время. Однако молодой человек игнорировал замечания. Затем пьяная компания вышла на улицу, где хозяин шумной квартиры внезапно побежал в сторону шедшей мимо дома группы других молодых людей. Один из прохожих воспринял его поведение как агрессивное, направленное в сторону соседей, просивших не шуметь, и 19-летний юноша нанёс потерпевшему множественные удары в область головы и туловища. Тот упал, ударившись затылком об асфальто-бетонное покрытие тротуара. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть 21-летнего мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Юношу обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Обвиняемому, вероятно, зачтётся явка с повинной и активная помощь в расследовании преступления. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Енисейского района Красноярского края осуждён за угрозу жизни и здоровью охотинспектора.