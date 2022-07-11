Владивосток, 11 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта Приморья опубликовал список домов, где в этом году заменят лифты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

Onf.ru В лифте

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Всего замене подлежат лифты в более 70 домах. В каждом из них заменят от одного до семи лифтов, в зависимости от количества подъездов.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Чувашии считает, что республиканское министерство строительства и ЖКХ не приняло «действенных мер» по обновлению лифтов в многоквартирных домах региона.