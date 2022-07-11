Донецк, 11 июля 2022, 08:26 — REGNUM В Донецкой Народной Республике силы союзников освободили населённые пункты Владимировка и Триполье, сообщили 11 июля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Операция по освобождению проводилась совместно силами ЛНР, ЛНР и России, говорится в распространённой информации.
«Триполье и Владимировка были освобождены союзными силами вместе с 6-м отдельным казачьим полком», — рассказал представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
По его словам, линия фронта продвинулась далеко вперёд, и луганские подразделения помогают освобождать территории ДНР.