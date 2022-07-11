Новокузнецк, Кемеровская область, 11 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Новокузнецке наблюдается незначительное снижение числа обращений по вызовам скорой медицинской помощи и в стационары города из-за ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Количество принятых граждан в «красной зоне» первичного звена — в поликлиниках также снижается (по сравнению с прошлой неделей)», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Так, за последние пять дней во взрослые поликлиники обратились 395 человек (неделей ранее — 450); в детские больницы поступило 467 обращений (неделей ранее — 480). За это время в ковидарии госпитализирован 31 человек, в стационарах на лечении находится 69 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ — девять пациентов (13%).