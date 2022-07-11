Пхеньян, 11 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 1240 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 11 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,76 млн человек. Из них выздоровели 99,95% пациентов, ещё 2,2 тыс. находятся под наблюдением врачей. О новых случаях летального исхода не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 12 693 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 524 583.

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