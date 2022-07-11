Хельсинки, , 08:25 — REGNUM По мнению историка из Финляндии Юсси Ялонена, странам Запада необходимо рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Его слова 11 июля приводит издание Verkkouutiset.

НАТО (сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner)

«Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу», — сказал финский историк.

При этом Ялонен отметил, что в случае такого участия западных стран в этом конфликте киевский режим неспособен победить Россию, так как российские Вооружённые силы продолжают своё продвижение и выполнение поставленных перед ними задач.

«Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что задачу отвоевать южную часть Украины получили задачу военные страны, у которых есть порядка миллиона человек для выполнения этой и других задач командования.