Хоторн, США, 11 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink осуществила американская компания SpaceX. Об этом 11 июля сообщается на сайте компании.

SpaceX Ракета Falcon 9

Старт прошёл на площадке на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 18:39 по местному времени (04:39 мск). На борту ракеты находятся 46 микроспутников, которые должны быть выведены на низкую околоземную орбиту.

Первая ступень ранее была использована в пяти запусках. В SpaceX планируют вернуть её на Землю. После старта ступень в автоматическом режиме должна плавно опуститься на плавучую платформу в Тихом океане.