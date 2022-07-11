Якутск, , 08:27 — REGNUM Во время пожара в жилом доме города Томмот в Якутии были эвакуированы 22 человека, в том числе шестеро детей. Один человек погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Пожар

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Предварительной причиной пожара называют нарушение правил безопасности при курении. Огонь повредил 16-квартирный дом по всей площади. Двухэтажное строение было деревянным. Для проживания оно больше непригодно, людей будут расселять.

Прокуратура региона намерена оценить, соблюдалось ли законодательство о пожарной безопасности. Надзорное ведомство также намерено проконтролировать предоставление людям нового жилья взамен утраченного.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 июля на улице Дунайской Екатеринбурга сгорел частный жилой дом. Пострадал один человек.