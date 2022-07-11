Поставки газа по «Северному потоку» прекратились с 7:00
Москва, 11 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток» 11 июля полностью прекратил поставки топлива, следует из данных оператора магистрали Nord Stream AG.
Gazprom.ru
Поставка газа
Поставки остановились с 7:00 по московскому времени. На газопроводе будут проведены плановые технические работы. Мероприятия были запланированы и согласованы с партнёрами заранее.
«Северный поток» не будет работать в течение десяти дней — до 21 июля.