Москва, 11 июля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток» 11 июля полностью прекратил поставки топлива, следует из данных оператора магистрали Nord Stream AG.

Gazprom.ru Поставка газа

Поставки остановились с 7:00 по московскому времени. На газопроводе будут проведены плановые технические работы. Мероприятия были запланированы и согласованы с партнёрами заранее.

«Северный поток» не будет работать в течение десяти дней — до 21 июля.